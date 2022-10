Le caratteristiche essenziali dello smartphone Samsung Galaxy A24 sono trapelate online, indicando l’esistenza di un display AMOLED. Samsung si sta preparando per un evento di lancio in cui verrà presentato il Galaxy A24. Il prossimo dispositivo sostituirà il ben accolto Galaxy A23.

Per riassumere, Samsung ha rilasciato il Galaxy A23 all’inizio di quest’anno. Allo stesso modo, la sua imminente sostituzione è stata oggetto di numerose fughe di notizie e previsioni. Secondo una fonte precedente, il Galaxy serie A perderebbe un sensore della fotocamera. Gli smartphone Galaxy A24, A34 e A54 fanno parte della gamma.

Samsung Galaxy A24 sostituirà il Galaxy A23

Il Pixel ha ora svelato i dettagli dello smartphone Samsung Galaxy A24. Secondo la fonte, il Galaxy A24 avrebbe un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, si dice che il telefono includa una fotocamera OIS da 48 MP. Il prossimo telefono della serie A sarà alimentato da una CPU Exynos 7904. Inoltre, dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4000 mAh. Il produttore di smartphone coreano potrebbe rilasciare telefoni serie A di fascia media con display Super AMOLED da 6,4 pollici.

In particolare, questo display può gestire una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Per riassumere, il Galaxy A23 ha un display LCD. Tuttavia, questo monitor offre anche una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Non è noto se il Galaxy A24 avrà un display waterdrop o dot-notch.

Exynos 7904 è una CPU di fascia media rilasciata nel 2019. Di conseguenza, utilizza un processo di produzione FinFET a 14 nm. Include anche una GPU Mali G71 per l’elaborazione grafica. Inoltre, si dice che il Galaxy A24 includa tre fotocamere sul retro. Un sensore principale da 48 MP con OIS potrebbe essere incluso nella disposizione della tripla fotocamera posteriore.

Inoltre, il device potrebbe avere un obiettivo super grandangolare da 8 MP e un sensore ausiliario da 5 MP. In primo piano, un sensore da 5 MP potrebbe fungere da fotocamera per selfie. Sfortunatamente, molto probabilmente Samsung abbandonerà il sensore macro. Lo smartphone della serie A avrà anche 6 GB di RAM. Il modello base includerà 64 GB di memoria interna.