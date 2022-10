Vi è mai capitato di arrivare al casello autostradale e pensare “come avrei fatto se non avessi avuto il Telepass o delle monete per pagare“? Alcune persone incappano purtroppo in questa situazione, omettendo quindi il pagamento involontariamente.

All’automobilista viene rilasciato uno scontrino dove c’è scritto che manca il pagamento del casello in questo determinato punto. Inoltre, sul suddetto c’è anche segnato l’orario d’ingresso e d’uscito dall’autostrada con il corrispettivo economico da pagare dopo.

Ovviamente il tutto dovrà essere versato entro 15 giorni, altrimenti andremo incontro a delle multe davvero molto costose.

Multe: cosa succede se non paghi il pedaggio?

Ci sono migliaia di motivi per cui un individuo può ricevere una multa e ce ne sono altrettanti per cui lo stesso può presentare una contestazione.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui è possibile beccare delle multe in autostrada se, ad esempio, come detto prima, si arriva al casello senza denaro o se abbiamo dimenticato la scatoletta del Telepass. Altro caso eclatante è quando oltrepassa la sbarra sfruttando il pagamento altrui.

Queste sanzioni ovviamente non vengono viste tutte allo stesso modo, infatti le multe vanno da 84 euro ad un massimo di 335 euro. Anche se comunque l’importo può salire in base all’infrazione commessa. In più sono a rischio ben 2 punti della propria patente.

Cosa fare con la ricevuta?

Se ricordate bene, prima abbiamo parlato di una ricevuta: questa deve essere necessariamente sfruttata per non beccarci delle multe inutili, soprattutto in questo periodo di crisi. Dunque, recatevi al Punto Blu più vicino a casa vostra, spiegate l’accaduto e pagate. Nei casi più gravi, si potrà anche ricorrere al prefetto o al giudice di pace.