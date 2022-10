Iliad distrugge TIM con gli iPhone 14 quasi gratis e 120GB in 5G

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono i nuovi iPhone 14 a prezzi molto interessanti visto che possono essere anche pagati a rate. Basterà versare un anticipo il quale cambierà in base al dispositivo da voi scelto. Per quanto riguarda le offerte invece il gestore non molla mai e propone una vecchia conoscenza.

Iliad: quell’offerta che tutti volevano è ritornata di nuovo disponibile con i soliti giga ma soprattutto con il miglior prezzo in assoluto

Non ci sarà alcun modo per un gestore come Iliad di evitare di portare verso di sé tanti nuovi clienti visto che l’ultima promozione che tutti desideravano è ritornata disponibile. Stiamo parlando di quella Giga 120 che già più volte era stata in grado di ritornare e prendersi gran parte delle persone che erano alla ricerca di un nuovo gestore.

D’altronde le qualità di questa proposta non possono fare altro che saltare all’occhio, il tutto direttamente dal sito ufficiale di Iliad. Qui è possibile infatti scoprire quali sono le principali caratteristiche dell’offerta migliore del momento, la quale ricordiamo che costa solo 9,99 € al mese per sempre e per tutti quelli che lo sottoscrivono. Il costo della SIM è una tantum di soli 9,99 euro.

Cosa c’è all’interno di questa offerta tanto richiesta dal pubblico? Stiamo parlando del meglio, ovvero di minuti ed SMS senza limiti verso tutti i telefoni fissi e mobili in Italia con un’opzione anche per il continente europeo. Inoltre all’interno dell’offerta sono inclusi 120 giga per navigare sul web utilizzando la connessione 5G che viene inclusa nel prezzo da Iliad. Ricordiamo che con l’offerta di Iliad potete avere minuti illimitati anche verso oltre 60 destinazioni mondiali incluse. Scoprite i paesi direttamente sul sito ufficiale.