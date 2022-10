Il sistema operativo KataOS è stato presentato da Google. Lo scopo di questo sistema è offrire una soluzione di sicurezza per i dispositivi embedded. Esistono device più intelligenti che raccolgono e analizzano i dati dall’ambiente circostante. Questi device, secondo Google, sono più vulnerabili alle minacce alla sicurezza. Di conseguenza, è necessaria una soluzione semplice che sia un sistema verificabile sicuro per l’hardware embedded. C’è un problema se la tecnologia che ci circonda non può essere dimostrata matematicamente per mantenere i dati al sicuro. Ciò è dovuto al fatto che i dati che raccolgono potrebbero essere suscettibili di aggressori esterni. Ciò implica che il virus possa rubare foto, registrazioni audio, filmati e altri dati. Questo è il motivo per cui Google è stato costretto a creare KataOS.

Secondo le fonti, il microkernel di KataOS sarà seL4. Questo si è dimostrato sicuro, confidenziale e accessibile. Il livello di probità è alto e gli utenti possono essere certi di essere al sicuro. KataOS può inoltre offrire componenti di sistema specificati e analizzabili grazie alla struttura seL4 CAmkES. KataOS è un sistema operativo verificabilmente sicuro. Salvaguarda la privacy degli utenti rendendo difficile per le app eludere le misure di sicurezza hardware del kernel. Inoltre, i moduli di sistema sono verificabilmente sicuri e KataOS è quasi completamente scritto in Rust. Questo è un linguaggio che elimina tutte le forme di difetti, inclusi gli errori off-by-one e gli overflow del buffer.

Google emulerà il sistema ARM a 64 bit

Google collabora anche con Antmicro. La partnership fornirà il debug e l’emulazione GDB per i dispositivi di destinazione tramite Renode. Internamente, KataOS può anche caricare ed eseguire dinamicamente programmi di terze parti. Può anche eseguire applicazioni che non sono state create all’interno del framework CAmkES. Il codice su Github attualmente non dispone dei componenti necessari per eseguire queste applicazioni. Google, d’altra parte, prevede di rivelare queste operazioni nel prossimo futuro.

Sparrow è un’implementazione di riferimento per KataOS sviluppata da Google. Lo scopo di Sparrow è quello di dimostrare a fondo il sistema dell’ambiente sicuro. Impiega KataOS in combinazione con una piattaforma hardware sicura. Sparrow contiene una radice di fiducia chiaramente sicura, che è stata costruita utilizzando OpenTitan sull’architettura RISC-V. Tuttavia, Google intende utilizzare l’emulazione QEMU per la prima versione di KataOS. Questa emulazione verrà utilizzata per eseguire il più comune sistema ARM a 64 bit.