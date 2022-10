Secondo un rapporto di Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe lavorando a un dock per iPad che consentirebbe al tablet di funzionare sia come display intelligente che come altoparlante. Si vocifera che l’azienda intenda implementare la funzionalità già dal prossimo anno, trasformando l’iPad in un gadget paragonabile all’Amazon Echo Show che può essere posizionato su un tavolo o un comodino.

Amazon attualmente offre un servizio paragonabile a questo con i suoi tablet Fire. I clienti possono alzare i tablet come uno smart display inserendoli in una stazione di ricarica fornita con i tablet. Anche Google ha mostrato interesse per il mercato dei tablet annunciando un dispositivo docking per il suo futuro Pixel Tablet. Questo adattatore docking è progettato per funzionare sia come stazione di ricarica magnetica che come altoparlante. Quando configuri il tablet, si comporterà in modo molto simile a un Nest Hub Max, dandoti la possibilità di gestire la tua casa intelligente tramite l’app Home e permettendoti di comunicare con l’Assistente Google.

Apple sta progettando nuovi prodotti per i suoi device

Gurman sottolinea che una docking station per un iPad potrebbe funzionare allo stesso modo, consentendo agli utenti di effettuare chiamate su FaceTime e ottenere la gestione a mani libere dei dispositivi domestici intelligenti. Secondo Gurman, l’azienda sta lavorando anche su dispositivi aggiuntivi che verranno utilizzati nell’arena della casa intelligente. Uno di questi è una versione aggiornata di HomePod, che potrebbe includere un touchscreen multitouch, un processore S8 e funzionalità avanzate, secondo Gurman. Gurman ha dichiarato un anno fa che Apple sta preparando anche un dispositivo combinato Apple TV e altoparlanti intelligenti che sarebbe dotato di una fotocamera. Pensa che questo prodotto sia ancora in fase di sviluppo da parte di Apple.

Si dice che Apple stia preparando l’introduzione dell’iPad Pro entro la fine di questo mese. L’iPad Pro dovrebbe arrivare nelle dimensioni da 11 pollici e 12,9 pollici e si dice anche che arrivi con la CPU M2 interna di Apple. La docking station non è qualcosa che prevediamo attualmente.