In più di un modo, il Nothing Phone (1) può essere descritto come un telefono che porta aria di novità sul mercato. Ha sicuramente suscitato scalpore grazie al suo design grazie al suo pannello posteriore semitrasparente e all’interfaccia utente Android relativamente standard. Il supporto software è meno impressionante, soprattutto considerando che un aggiornamento ad Android 13 non sarà disponibile per il dispositivo fino alla prima metà del 2023. Per fortuna, ci sono metodi alternativi per far funzionare l’aggiornamento software più recente di Google sullo smartphone, e uno di questi modi è usare Paranoid Android.

A causa del vasto numero di risorse che sono state rese loro accessibili, il team guidato dagli sviluppatori responsabile della creazione della ROM personalizzata ha annunciato a luglio che inizierà a programmare per Nothing Phone (1). Poco dopo, Paranoid Android è riuscito a installare sul telefono la sua versione Sapphire basata su Android 12.

Android 13, la ROM per Nothing Phone (1) è disponibile

Per aggiornarti, a partire dallo scorso fine settimana, il team è passato ad Android 13 e ha rilasciato la prima versione alpha di Topaz. Quale sarà il primo telefono a riceverlo? Ovviamente il Nothing Phone (1). Su Twitter, il team dietro il sistema operativo Paranoid Android si è preso il tempo di rispondere ad alcune domande sulla ROM appena rilasciata. Hanno assicurato agli utenti che l’organizzazione avrebbe aggiornato regolarmente le versioni con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza. In risposta a un’ulteriore domanda sul processo di aggiornamento da una build alfa a una build beta nel prossimo futuro, il team ha affermato che l’aggiornamento sarebbe un processo semplice.

La ROM modificata ha una dimensione di poco superiore a 1,8 gigabyte e cancellerà tutte le informazioni attualmente memorizzate sul tuo Nothing Phone (1). Se hai intenzione di cambiare sistema operativo, dovresti sempre eseguire un backup dei dati archiviati sul tuo dispositivo prima di farlo.

Si prevede che il team PA impiegherà un paio di mesi per raggiungere uno stato stabile su Topaz; tuttavia, questo li porterebbe comunque molto avanti rispetto alla scadenza dichiarata da Nothing per l’installazione di Android 13 sul telefono (1). In effetti, potrebbe essere in grado di competere bene con i dispositivi Samsung più avanzati nell’ambito dell’upgrade ad Android 13.