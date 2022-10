Un ricco investitore ha acquistato una casa galleggiante del valore di 1,5 milioni di dollari ma purtroppo non riuscirà ad utilizzarla come sperato. Infatti, dopo l’inaugurazione, la casa è affondata parzialmente, rovinando così i piani del futuro proprietario.

La consegna della casa galleggiante è avvenuta senza problemi, in quanto tutti i presenti hanno potuto ammirare le peculiarità della casa. Considerando il valore da 1,5 milioni di dollari, non sorprende sapere che sono presenti tutti i comfort come vasca idromassaggio, finestre panoramiche e patio esterno sopraelevato.

Tuttavia, nel momento in cui sono iniziate le operazioni di spostamento per portarla a destinazione, la casa si è inclinata pericolosamente verso l’oceano. Il cedimento ha causato gravi danni in quanto la struttura è finita parzialmente sommersa.

Una casa galleggiante SeaPod è quasi affondata durante la consegna al ricco proprietario, per fortuna senza conseguenze gravi

Per fortuna non ci sono stati danni a persone o ecologiche, ma solo un brutto spavento e una figuraccia per il team di sviluppo. Il progetto delle casi galleggianti prende il nome di SeaPod ed è sviluppato dal team di Ocean Builders. Tutte le strutture sono pensate per offrire un design unico e per privilegiare la semplicità, la produzione e il trasporto.

Inoltre, sono realizzate per essere smart e eco-sostenibili e Ocean Builders le realizza in due versioni. La variante Eco raggiunge il valore dei 295 mila dollari, mentre la versione Flagship arriva fino ad 1,5 milioni.

Ognuna di queste case si sviluppa su tre semipiani e raggiunge un’altezza di oltre 2 metri sopra il livello dell’acqua. Il galleggiamento è garantito da tubi d’acciaio pieni d’aria che scorrono sotto la superficie ed offrono incredibile “comfort e stabilità”, come dichiarato dai produttori. A parte l’intoppo, il progetto continuerà e l’incidente verrà studiato per evitare che possa ripetersi in futuro.