Netflix, soprattutto in questo periodo negativo in termini di utenza, sta cercando di apportare sempre più spesso delle rettifiche al suo vasto catalogo. In questo modo, la società prova a coinvolgere altri utenti, soprattutto dopo l’introduzione del nuovo abbonamento con le pubblicità.

Ciononostante, in via periodica Netflix decide ugualmente di eliminare dalle sue scelte alcune serie TV, salutando definitivamente la produzione soprattutto a causa del numero fin troppo al ribasso di utenti che la seguono. Andiamo a scoprire di seguito quali sono le fiction della piattaforma californiana prossime all’addio.

Netflix: ecco quali sono le serie TV che dicono addio alla piattaforma

Come detto prima, Netflix ha sempre bisogno di rinnovarsi, e per questo ha attuato la cancellazione di alcune serie TV dal suo catalogo.

La richiesta degli utenti è calata sensibilmente e questo ha portato Locke & Key ad essere cancellata. A quanto pare, la serie non vedrà mai la pubblicazione della quarta stagione; quindi la season 3 sarà anche l’ultima a cui potremo assistere.

A seguire New Amsterdam che andrà incontro al medesimo destino. La serie TV medical drama che ricorda moltissimo Grey’s Anatomy o anche il celebre Chicago Med si fermerà alla quinta stagione.

Ma l’elenco delle serie cancellate non finisce qui: anche Non Ho Mai si conclude alla quarta stagione; Manifest, Julie and The Phanotms, Derry Girls, For Life, DC’s Legends of Tomorrow e Another Life ci salutano.



Dulcis in fundo, c’è Better Call Saul, cancellata però per via di una conclusione del ciclo narrativo con la sesta e ultima stagione.