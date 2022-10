Certamente vi sarà capitato di imbattervi online nella foto che apre l’articolo. Da quello che si può vedere nell’immagine il giovane Goku è stato ridisegnato in 3D per il lancio di una nuova serie chiamata Dragon Ball: New Journey a cura di Disney+.

Con questa unica immagine disponibile, e nessun riferimento al progetto, i fan di Dragon Ball hanno iniziato a pensare che si trattate di un nuovo progetto in arrivo. Questa situazione ha causato un passaparola incessante, sia per l’idea di un remake delle avventure di Goku ma anche per lo stile grafico.

Tutti noi siamo abituati all’anime di Dragon Ball con disegni in 2D. Vedere un Goku reinterpretato in 3D con dei lineamenti in stile Pixar certamente può causare qualche perplessità e far sollevare più di un sopracciglio.

La serie Dragon Ball: New Journey di Disney+ non esiste, una fan-art è stata modificata dai troll per sollevare un polverone

Little piece of Dragon Ball fanart I've been working onhttps://t.co/Vc155dK6tj pic.twitter.com/0NvMXapxi8 — Van Rose (@vaanrose) September 27, 2022

Per fortuna, si tratta solo di una trollata da parte di qualche utente della rete. Non esiste nessuna serie Dragon Ball: New Journey e Disney+ non sta pensando ad alcun remake, almeno stando alle informazioni ufficiali.

L’immagine è una fan-art creata da dall’utente Twitter VaanRose. Come spiega lo stesso artista, è un progetto personale in cui ha provato ad immaginare un Goku diverso da quello a cui siamo abituati.

Su Twitter, l’artista pubblica i propri lavori, ma qualche troll ha messo in giro la voce che l’immagine fosse relativa ad una nuova serie ideata da Disney+. Il risalto mediatico della notizia ha poi portato alla sua viralità.