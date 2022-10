All’I/O di maggio, Google ha mostrato un rinnovamento del Play Store ottimizzato per tablet, pieghevoli e schermi enormi; tuttavia, la modifica più significativa non verrà implementata fino al 2023.

La componente del binario di navigazione della revisione è stata rilasciata a fine settembre, e ha preso il posto di un cassetto molto più grande. Questo nuovo componente è più accessibile grazie alla sua posizione al centro verticale, mentre la barra di ricerca nella parte superiore della pagina è stata ridotta in larghezza. Ma per il momento, Google Play non è altro che una serie di caroselli di app impilati uno sopra l’altro.

Google si prepara all’innovazione nel campo dei tablet

La situazione cambierà nel prossimo anno, quando immagini, video e descrizioni delle app inizieranno ad apparire immediatamente nelle pagine “Home” e nei feed delle sezioni App e Giochi. Secondo Google, “lo scopo di questa strategia di avanzamento dei contenuti è rappresentare meglio la tua app nello store e aiutare i consumatori a fare scelte di installazione”.

Allo scopo di mostrare le app degli sviluppatori su display ampi, la società ha preparato una serie di criteri di qualità dei contenuti che fungono da best practice. A partire dall’inizio del prossimo anno, gli sviluppatori che dispongono di “risorse che soddisfano i requisiti potranno utilizzare formati più ricchi”.

Come parte del più ampio rinnovamento per tablet, Google Play sembra essere in procinto di aggiungere un collegamento “Bambini” specializzato nella barra in basso, dove si troverà tra Giochi, App, Libri e Offerte. Oltre agli screenshot di telefoni, tablet e orologi, Google ha annunciato oggi che gli sviluppatori possono caricare fino a otto screenshot specifici per Chromebook nei loro elenchi dalla Play Console. Questo arriva sulla scia della notizia che gli sviluppatori possono caricare screenshot per telefoni, tablet e dispositivi di visualizzazione.