Qualcomm Technologies ha introdotto Snapdragon XR2+ Gen 1, la loro piattaforma più recente, con l’intenzione di portare i futuri dispositivi di realtà mista e realtà virtuale a miglioramenti energetici e termici.

Rispetto allo Snapdragon XR2 Gen 1, attualmente utilizzato in molti prodotti AR e VR, l’azienda afferma che il nuovo processore offre ‘il 50% in più di potenza sostenuta e il 30% in più di prestazioni termiche’. Oltre a questo, ha una nuovissima pipeline di elaborazione delle immagini con una latenza inferiore a 10 millisecondi.

Snapdragon XR2+ è incluso nel Meta Quest Pro

Grazie ai nuovi progressi, i visori per realtà mista saranno in grado di gestire in modo più efficace il rilevamento del movimento della mano, della testa o del controller oltre alla mappatura della stanza. L’azienda afferma che numerosi produttori hanno indicato la loro intenzione di utilizzare Snapdragon XR2+ Gen 1 per alimentare i loro prossimi gadget, uno dei quali è Meta Quest Pro, che è stato appena svelato.

Oggi al Meta Connect 2022, la società ha annunciato che il suo nuovissimo visore per realtà virtuale, il Meta Quest Pro, sarebbe stato il primo a utilizzare il processore Snapdragon XR2+ Gen 1. ‘Oggi siamo felici di vedere il nostro partner di lunga data, Meta, debuttare con Meta Quest Pro’, ha affermato Hugo Swart, vicepresidente e direttore generale di XR per Qualcomm Technologies. ‘Meta Quest Pro è un altro balzo in avanti nella tecnologia VR e sta aiutando a costruire un metaverso completamente realizzato’, ha aggiunto Hugo Swart.

‘Abbiamo lavorato a stretto contatto con Meta sulle esigenze della piattaforma per creare questo nuovo Snapdragon XR2+ di livello premium e siamo certi che contribuirà alla trasformazione delle esperienze immersive per le persone in tutto il mondo’. Questa è la quarta volta che Meta e Qualcomm hanno lavorato insieme e Snapdragon XR2+ Gen 1 è il chip che consente al copricapo di avere 12 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di spazio di archiviazione e 10 sensori ad alta risoluzione. Il chipset Snapdragon 662, introdotto per la prima volta nel 2020, sarà utilizzato anche nei controller per Meta Quest Touch Pro.