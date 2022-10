Il noto marchio automobilistico tedesco Audi sta preparando l’arrivo della nuova generazione della Audi A4 Avant. Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo avuto modo di intravedere questa vettura durante alcuni test. Ora, però, quest’ultima è stata nuovamente avvistata sulle piste di Nurburgring.

Audi A4 Avant: la nuova generazione è stata spiata nuovamente sulle piste di Nurburgring

Continuano i test per la prossima generazione della Audi A4 Avant. In questi ultimi mesi, abbiamo già infatti avuto modo di avere un primo assaggio del suo design, ma ora la nuova vettura è stata avvistata ancora una volta sulle piste di Nurburgring, strade utilizzate molto spesso dalle aziende del settore per testare i propri veicoli.

Anche in queste nuove foto spia, la nuova vettura del marchio risulta essere un po’ camuffata per non rivelare troppi dettagli estetici. Nonostante la presenza di questi ultimi, è comunque possibile notare alcune piccole novità estetiche. Tra queste, sembrano esservi un nuovo look per i fari, per i gruppi ottici e per i paraurti e anche un nuovo design per la griglia frontale.

Anche questa volta, poi, le foto non ci hanno rivelato dettagli interessanti riguardo agli interni della vettura. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, però, sappiamo che all’interno saranno presenti due ampi display, uno per il sistema di infotainment e uno per la strumentazione digitale. Sappiamo inoltre che la piattaforma su cui si poggerà la vettura sarà la MLB. Per ora questo è quanto è emerso di nuovo in queste ore, ma nel corso delle prossime settimane arriveranno sicuramente tanti nuovi dettagli.