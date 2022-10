Canone RAI e bollo auto aboliti: come non pagare la tassa che distrugge gli italiani

Il periodo non è sicuramente di quelli più prolifici in generale, oltre che uno dei periodi peggiori per quanto riguarda le tasche degli italiani. Il popolo infatti insorge a più riprese per manifestare il suo disagio riguardante le bollette da pagare ma anche le tasse che sembrano non finire mai. Tra queste ce ne sono alcune che restano tra le più odiata in assoluto visto che nessun altro paese le dispone per il proprio popolo.

Un esempio lampante, anzi due esempi lampanti, consistono proprio nel bollo auto e nel pagamento del canone Rai. Il tutto avviene con cadenza annuale, con gli evasori che saranno poi multati con una mora in arrivo con le celebri cartelle esattoriali. Tutti cercano di capire se in un futuro più o meno lontano tali imposte potrebbero essere eliminate definitivamente, ma a quanto pare le risposte non sono per nulla affermative. Ci sono però dei modi per evitare il pagamento del canone e del bollo auto, ma bisogna essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali.

Bollo auto e canone Rai: ci sono alcuni metodi per evitarne il pagamento, ma solo se possedete delle caratteristiche

Il bollo auto varia da regione a regione, con le auto elettriche che possono beneficiare dell’esenzione totale ad esempio in Lombardia e Piemonte, mentre in Campania solo per i primi cinque anni. La chiave dunque sarebbe acquistare un’auto elettrica o ibrida per pagare di meno.

Per quanto riguarda invece il canone, se avete 75 anni di età o di più, sarete totalmente esenti, proprio come nel caso in cui non abbiate in casa una televisione. Anche se il vostro reddito non supera la soglia minima, potreste essere esentati.