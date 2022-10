WindTRE: nuova offerta senza limiti, 7,99 euro per la GO Unlimited Star+

Secondo le ultime evidenze riportate, facendo anche una cernita di quelle che sono le migliori offerte proposte dei gestori, le opportunità più interessanti arriverebbero dalla vecchia guardia. Questa, rappresentata ampiamente e in maniera egregia anche dal celebre provider WindTRE, avrebbe ripreso a dare battaglia a tutti quei gestori giovani che avrebbero preso una grande fetta di mercato.

Proprio WindTRE avrebbe intrapreso una crociata contro i gestori virtuali, promettendo ai vecchi clienti un rientro pieno di contenuti ma soprattutto molto meno dispendioso del solito. A testimoniare il tutto ci pensa la nuova proposta, quella che tutti desidererebbero avendo uno smartphone a disposizione. Si tratta della celebre offerta che state notando certamente in questi giorni in TV che prende il nome di GO Unlimited Star+. Questa soluzione risulta una delle più interessanti in assoluto, soprattutto perché costa poco ed offre il massimo che può esistere.

WindTRE: con pochi euro potete portare a casa promozioni piene di giga ma questa è davvero ineguagliabile per qualsiasi provider

Al suo interno, tutti coloro che verranno invitati a sottoscriverla, potranno trovarci minuti senza limiti verso qualsiasi gestore ma anche i messaggi illimitati verso tutti. Il punto forte però sta proprio nella connessione ad Internet, la quale è disponibile con un corrispettivo pari a giga senza limiti. Esatto, non avete limiti di connessione e potrete navigare quanto vorrete. Il prezzo dell’offerta proposta dal provider in questo momento corrisponde a 7,99 € al mese senza rimodulazioni future. Il nostro consiglio, qualora doveste ricevere una proposta del genere da parte di WindTRE, è quello di sottoscrivere subito l’offerta.