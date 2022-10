Vodafone distrugge TIM e Iliad con le offerte al 70% di sconto: ecco 100GB

Vodafone per distacco uno dei migliori gestori ad offrire delle promozioni sia mobili che fisse per quanto riguarda la telefonia in Italia. Il settore risulta alla prima esperienza già molto saturo, visto che ci sono diversi provider a far parte di questo mondo. Allo stesso tempo sono talmente tanti gli utenti che tutti possono ottenere le proprie soddisfazioni, magari facendo le scarpe anche ad un colosso come Vodafone.

Proprio per questo motivo ora il grande provider anglosassone sta cercando di riportare tutto com’era ristabilendo gli equilibri che lo vedevano primo in classifica con netto distacco. Diverse persone hanno deciso di abbandonare Vodafone per stabilirsi presso la corte di altri gestori, i quali offrivano magari più contenuti. Un altro problema additato molto spesso a Vodafone è stato quello di avere offerte che costassero troppo, situazione ricorrente. Per tale motivazione ora il provider vuole recuperare parte del suo pubblico offrendo soluzioni straordinarie sotto tutti i punti di vista. Basta infatti avere a disposizione i contenuti e un prezzo basso per capire. Ora ci sono due offerte disponibili, le quali sono state prodotte da Vodafone proprio per recuperare gli utenti.

Vodafone: queste sono le due offerte che stanno riportando indietro tantissimi utenti

Secondo quanto riportato, diverse persone rientreranno in Vodafone dopo le due proposte offerte dall’azienda. Tramite contatto telefonico diretto infatti il colosso ha scelto di riportare indietro diversi clienti, i quali con la nuova Special 100 Giga potranno pensarci seriamente. Ci sono minuti senza limiti, SMS senza limiti e 70 giga in 4G che diventano 100 se pagate i 7,99 € mensili con SmartPay.

C’è poi anche l’altra offerta, la Digital Edition a 9,99 euro con gli stessi contenuti ma senza dover pagare con SmartPay per averli.