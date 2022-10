Apple ha appena presentato la sua gamma di smartphone iPhone 14 di punta e ora i rapporti sull’iPhone SE di prossima generazione, che sarà la quarta edizione della serie, hanno iniziato a emergere online. Nelle notizie più recenti, Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC) ha rivelato le specifiche del display che dovrebbero essere incluse nella futura iterazione di iPhone SE.

Secondo quanto riferito, la tacca sulla parte superiore dello schermo dell’Apple iPhone SE 4 sarà larga 6,1 millimetri e misurerà 6,1 pollici in diagonale, come affermato da Ross Young. Afferma di aver ripensato alle sue aspettative alla luce delle sue precedenti dichiarazioni e suggerimenti. In precedenza, ha dato l’impressione che l’iPhone SE di prossima generazione potesse includere un display che misura tra 5,7 e 6,1 pollici e potesse anche avere un foro nella parte superiore dello schermo per ospitare i sensori della fotocamera frontale

iPhone SE 4 è pronto a sorprendere

Non è stato ancora determinato se il prossimo iPhone SE avrà un array di fotocamere TrueDepth per la funzione Face ID come fanno gli altri modelli della gamma. Secondo una serie di indiscrezioni, Apple non fornirà la funzione Face ID sul modello SE e continuerà invece a supportare lo scanner di impronte digitali Touch ID.

Ci sono anche diversi rapporti che suggeriscono che Apple stia pianificando di aggiungere un pulsante laterale Touch ID all’iPhone SE di prossima generazione. Ciò è dovuto al fatto che non ci sarà molto spazio sul lato anteriore del dispositivo per un pulsante Home capacitivo Touch ID. Si dice che Apple stia pianificando di aggiungere il pulsante laterale Touch ID.

A causa del fatto che Apple ricicla i design dei precedenti modelli di iPhone per l’uso nella sua linea di telefoni SE, sembrerebbe che l’iPhone SE 4 avrà un design paragonabile a quello dell’iPhone X, che è stato introdotto per la prima volta quasi cinque anni fa.