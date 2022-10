Apple ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware beta per AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro 2 e AirPods Max. Questo aggiornamento è disponibile per il download sul sito Web di Apple. Oggi l’aggiornamento è stato reso accessibile a tutti gli sviluppatori. La versione beta più recente ha un numero di versione 5B5040c.

Apple ha rilasciato versioni beta del software aggiornato per AirPods sin dalla Worldwide Developers Conference dell’azienda a giugno. Tuttavia, il programma è accessibile esclusivamente agli sviluppatori e quelle persone sono le uniche che possono ottenerlo tramite il Developer Center. Avrai bisogno di un iPhone che esegue attualmente iOS 16, un Mac che esegue attualmente la versione beta di macOS Ventura, Xcode 14 e AirPods supportati per installare la versione beta.

Apple, gli utenti devono collegare le cuffie all’iPhone

È necessario che gli sviluppatori associno gli AirPods a un iPhone, colleghino l’iPhone a un Mac utilizzando una connessione Lightning, eseguano Xcode 14 beta sul Mac, passino a Impostazioni > Sviluppatore e selezionino il firmware beta pre-rilascio dall’elenco di disponibili opzioni nella sezione Test AirPods del menu delle impostazioni. Una volta che l’opzione di test pre-rilascio è stata selezionata per essere attiva, eventuali ulteriori aggiornamenti verranno immediatamente scaricati.

Al momento non sono disponibili informazioni su ciò che è contenuto nel firmware beta; quindi, questa domanda non può essere risolta. Nella versione più recente del firmware AirPods sono stati aggiunti miglioramenti al cambio automatico e correzioni di stabilità. Il software sarà reso accessibile su tutti gli AirPod dopo essere stato sottoposto a test ed è possibile che venga rilasciato con iOS 16.1, anch’esso in fase di test in questo momento.