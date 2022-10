L’operatore virtuale Fastweb Mobile, ha recentemente prorogato la propria offerta denominata Light, dedicata a tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del proprio numero.

L’offerta in questione continuerà quindi ad essere disponibile per tutto il mese di ottobre 2022. Ricordiamoci insieme cosa propone.

Fastweb Mobile proroga l’offerta Light

Le nuove attivazioni dell’offerta Light possono essere effettuate fino al 31 Ottobre 2022, ovvero anche per tutto il mese attuale salvo cambiamenti. È presente anche un countdown che punta alla nuova scadenza, al momento con circa 23 giorni rimanenti. Vi ricordo che Light propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati fino in 5G al prezzo di 5,95 euro al mese.

Si specifica sempre che il traffico voce incluso nell’offerta è valido anche per le chiamate internazionali, nello specifico verso i numeri di rete fissa dei seguenti Paesi: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, e moltissimi altri paesi.

Per il Roaming in Unione Europea, Svizzera e Regno Unito, Fastweb ha comunicato che nonostante la nuova deroga ottenuta dall’AGCOM, con le sue offerte permette di utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi, ma con un limite di Giga mensili calcolato in base al costo dell’offerta. Negli altri canali di vendita, come ad esempio i negozi dell’operatore, i nuovi clienti devono sostenere invece un contributo iniziale di 20 euro, composto da 10 euro per la prima ricarica e 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire altre offerte o maggiori dettagli.