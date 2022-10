Acquistare un automobile nel 2022 sta diventando una vera e propria odissea, i tempi sono lunghissimi, ad oggi se pensaste di ordinare una nuova autovettura, vi trovereste costretti ad attendere anche 1 anno prima di poterla effettivamente avere tra le mani. Ma quali sono le cause?

Le prime avvisaglie di problematiche di vario tipo le avevamo incontrate a causa del covid-19, è infatti notissima la carenza di semiconduttori nel mondo dei notebook, console (sopratutto PS5) e smartphone, tanto da aver fatto innalzare i prezzi dei dispositivi, e riducendo di molto le scorte stesse. Il problema è stato letteralmente traslato sulle automobili, data la presenza di numerosissimi chip, e di centraline ricche di elettronica.

Se volete avere i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, ricordate di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Automobili: i tempi di attesa sono davvero lunghissimi

A questo, purtroppo, è andata ad aggiungersi anche la guerra in Ucraina, avete capito bene, la discussissima guerra tra la Russia e praticamente il resto del mondo.

Dai due paesi dipendono una buona percentuale di materie prime, quali sono palladio (circa il 30% viene importato dalla Russia), i cablaggi (realizzati in Ucraina per il 15% del totale nel mondo), per finire con il gas neon purificato (importato al 35% dall’Ucraina).

Tutto questo concatenarsi di eventi ha indubbiamente portato ad una maggiore difficoltà nella reperibilità delle materie prime, tanto che alcune di catene di montaggio sono state letteralmente stoppate per un determinato periodo, e quindi un forte ritardo nella consegna delle autovetture prenotate. Riusciremo ad uscire da questa impasse?