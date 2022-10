Il Pro Display XDR e lo Studio Display hanno segnato il ritorno di Apple sul mercato dei monitor esterni e, in seguito, sono iniziate a circolare le speculazioni sul fatto che la società prevedesse di rilasciare una variante da 27 pollici di fascia alta con mini-LED. Il lancio era originariamente previsto per l’estate del 2022, seguito dal mese di ottobre 2022; tuttavia, è ora probabile che possa aver luogo nella prima parte del 2023.

Oggi, l’analista del settore Ross Young ha informato i suoi follower su Twitter di “aver sentito che il debutto del monitor Apple MiniLED è stato rimandato al primo trimestre del ’23”. A maggio Young ha affermato che l’introduzione del display Apple mini-LED di fascia alta sarebbe stata posticipata fino a ottobre 2022, nonostante si dicesse che il primo lancio fosse stato inizialmente programmato per l’estate dello scorso anno.

Apple sta lavorando ai suoi progetti

Young riferisce che ora che è arrivato ottobre, ha sentito che Apple ha ritardato il rilascio del suo nuovo monitor fino a gennaio o marzo del 2023. Il display da 27 pollici di fascia alta di Apple con tecnologia mini-LED potrebbe essere in grado di fornire un aggiornamento più elevato frequenza per corrispondere agli attuali modelli di MacBook Pro, che arrivano fino a 120 Hz. Questo è qualcosa che il Pro Display XDR e lo Studio Display non sono in grado di fare, però.

Secondo una fonte, Apple pensa di sviluppare un display esterno con una risoluzione di 7K durante la primavera dello scorso anno. Tuttavia, non è chiaro se sarà lo stesso display a cui si riferisce Young e che potrebbe essere disponibile nel primo trimestre del 2023.

In particolare, a marzo, quando Young ha parlato del display Apple mini-LED che sarà rilasciato quest’anno, Ming-Chi Kuo non era d’accordo con lui e ha detto che non sarebbe stato rilasciato fino al 2022 a causa di “gravi problemi di costi”.