Sebbene i dispositivi Pixel di Google siano popolari, le vendite della serie Pixel non sono esattamente alle stelle, secondo statistiche recenti. Il giornalista tecnologico di Bloomberg, Vlad Savov, ha twittato alcune informazioni sulle vendite di Google nel 2016. Secondo i dati di IDC (International Statistics Corporation), Google ha venduto 27,6 milioni di dispositivi dal 2016, pari a un decimo delle unità vendute da Samsung nel 2021.

Savov afferma quindi che a Google ci vorrebbero “60 anni per vendere tanti telefoni quanti ne vende Samsung in uno”. Cnet ha discusso qualcosa di simile in precedenza quest’anno. Secondo il loro rapporto, Samsung guiderà il settore degli smartphone nel 2021, vendendo oltre 270 milioni di telefoni. L’OEM coreano ha persino superato Apple, che è più un avversario del marchio che un concorrente diretto di Android. Con il suo gran numero di spedizioni di telefoni, Samsung deteneva il 20% della quota di mercato quell’anno.

Google Pixel, tra poco l’evento debutto della serie Pixel 7

Un argomento sollevato da diversi critici nelle risposte di Savov sulle vendite di Pixel di Google che seguono Samsung è che il Pixel non è ampiamente disponibile in molte aree. Un’altra statistica è quanti tipi di telefoni Samsung vende; potresti anche includere molti dei suoi telefoni a basso costo, che si aggiungono ai suoi dati di vendita totali.

Nonostante i record di vendite sconvolgenti nel quarto trimestre del 2021, le difficoltà di Google Pixel non sono sorprendenti. I problemi che aveva il telefono erano legati al modo in cui veniva commercializzato agli operatori. Secondo le fonti, “al di fuori di Verizon, sembra non esserci praticamente alcun interesse per la gamma Pixel”. Secondo i rapporti, Google si è sentita obbligata a utilizzare “spiff”, un livello di compensazione più elevato per i venditori, per offrire il telefono a più clienti rispetto ad altri dispositivi.