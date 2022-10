L’opzione Adaptive Transparency, che era stata erroneamente inclusa sia per gli AirPods Pro originali che per gli AirPods Max nella versione beta precedente, è stata rimossa nella versione beta di iOS 16.1, che è stata resa disponibile oggi agli sviluppatori. Nella versione beta precedente, l’opzione era stata inclusa sia per gli AirPods Pro originali che per gli AirPods Max.

Dopo che i proprietari di vecchi modelli AirPods hanno scoperto un interruttore ‘Trasparenza adattiva’ nelle impostazioni di AirPods dopo aver eseguito la versione beta del firmware la scorsa settimana, inizialmente si credeva che Apple avesse ha portato la funzione Adaptive Transparency di AirPods Pro 2 ai vecchi modelli di AirPods. Tuttavia, da allora Apple ha chiarito che questa funzione è disponibile solo sul modello AirPods Pro 2.

iOS 16.1 è ancora in versione beta

Mark Gurman, che lavora per Bloomberg, è stato citato l’altro giorno dicendo che l’opzione Adaptive Transparency era effettivamente un bug. Apple ha ora fornito prove concrete a sostegno di questa affermazione rimuovendo l’opzione di configurazione dalla versione beta più recente del sistema operativo. È stato davvero strano che Apple abbia deciso di aggiungere una funzione cruciale di AirPods Pro 2 alla prima generazione di AirPods Pro; di conseguenza, è lecito ritenere che si sia trattato di un errore e che l’opzione sia stata inavvertitamente resa disponibile su dispositivi che non la supportano.

Adaptive Transparency è una funzionalità esclusiva di AirPods Pro 2 ed è resa possibile dal nuovissimo chip H2 incluso all’interno del dispositivo. È possibile accedere a questa funzione solo utilizzando AirPods Pro 2. È progettata per consentire agli AirPods Pro di attutire i suoni aspri, inclusi sirene, attività di costruzione o altoparlanti durante un concerto, senza filtrare completamente tutti i rumori ambientali . Questa è una funzionalità introdotta con AirPods 2