Mentre l’acquisto di una PlayStation 5 sta diventando più semplice, il sistema di quasi due anni ha avuto abbastanza tempo con i modder per essere smontato lentamente. Gli hacker hanno ora rivelato come un recente attacco al kernel IPV6 che utilizza una vulnerabilità Webkit può fornire agli utenti l’accesso al menu Impostazioni di debug della dashboard della PS5. Questo menu consente agli utenti di armeggiare con opzioni spesso riservate agli sviluppatori, come un programma di installazione di pacchetti in grado di installare file PKG per giochi PS4 e PS5.

Anche se questo può sembrare il materiale di una fiorente comunità homebrew e un rifugio per i pirati, i casi d’uso sono ancora piuttosto limitati in questo momento. Oltre ai tipici pericoli legati al blocco del tuo account PSN, all’annullamento della garanzia della tua PS5 e al rischio di una console in muratura, il jailbreak funzionerà solo su sistemi con firmware versione 4.03 o precedente, che ora ha un anno.

PlayStation 5 è più facile da trovare ora

Sebbene sia possibile installare un backup del gioco, al momento non è riproducibile. Tuttavia, è probabile che la community di modding continui la sua marcia verso hack più ampi e completi che aprano nuove strade, portandola pericolosamente vicino ad attirare l’attenzione di una possibile litigiosa Sony.

Anche se la community dei mod è ancora agli inizi, è sempre intrigante vedere persone creative sfidare le regole e gestire cose che non dovrebbero. Ad esempio, il modder Lance McDonald ha perso poco tempo a dimostrare come installare la demo del gioco horror PS4 P.T. sulla loro PS5, che ora è una risorsa digitale rara a causa della sua rimozione dal PlayStation Network nel 2015. Si spera che questo significhi che ci stiamo avvicinando a vedere cose più grandiose come questa nel regno delle modifiche di PS5 (per la ricerca).