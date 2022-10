Uno strano aneddoto è emerso su Reddit la scorsa settimana quando i clienti originali di AirPods Pro si sono resi conto che la nuova beta di iOS 16.1 aveva abilitato la trasparenza adattiva sul dispositivo di prima generazione. Come sospettavamo all’epoca, questo sembra essere un problema e sembra che l’opzione verrà rimossa completamente dall’app Impostazioni nella prossima beta iOS 16.1.

La modalità trasparenza è una funzione presente in AirPods Pro e AirPods Max che consente agli utenti di ascoltare l’ambiente circostante senza che Apple rimuova le cuffie. I nuovi AirPods Pro 2 migliorano queste capacità includendo una modalità di trasparenza adattiva.

iOS 16.1 non inluderà Adaptive Transparency per AirPods Pro 1

Secondo Apple, Adaptive Transparency in AirPods Pro 2 utilizza il nuovo chip H2 (non presente nei vecchi AirPods) per “ridurre al minimo l’intensità dei suoni aspri come sirene o utensili elettrici”. La modalità di trasparenza consente agli ascoltatori di essere connessi e consapevoli dell’ambiente circostante. Adaptive Transparency estende ulteriormente questa popolare funzionalità. Il potente processore H2 consente l’elaborazione sul dispositivo, che sopprime il forte rumore ambientale, come la sirena di un’auto di passaggio, le attrezzature edili o persino gli altoparlanti da concerto, per un ascolto quotidiano più piacevole.

La funzionalità è stata promossa come specifica per AirPods Pro 2, il che ha senso dato che sono gli unici con il chip H2. Questo è il motivo per cui l’aggiunta dell’impostazione “Trasparenza adattiva” per gli utenti di AirPods Pro di prima generazione in iOS 16.1 beta 3 è stata una sorpresa. L’aggiornamento includeva anche il passaggio ad AirPods Max, che ancora una volta utilizza il chip H1 e non il chip H2.

Mark Gurman di Bloomberg riferisce di essere stato informato che si tratta di un problema tecnico. Di conseguenza, prevediamo che l’impostazione Trasparenza adattiva verrà eliminata quando iOS 16.1 beta 4 verrà pubblicato questa settimana o la prossima settimana. La trasparenza adattiva rimarrà limitata agli AirPods Pro 2, quindi dovrai sborsare un po’ di soldi per ottenerla.