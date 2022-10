La Cina potrebbe aver scelto il modo più passivo e aggressivo per dichiarare ufficialmente la collaborazione spaziale con la Russia: ha rimosso il nome del paese dalle presentazioni al Congresso Astronautico Internazionale (IAC) di Parigi.

Come riporta SpaceNews, la Cina ha pubblicizzato che stava cercando nuovi collaboratori internazionali “omettendo la menzione del partner principale Russo” all’IAC di Parigi la scorsa settimana, e un rappresentante spaziale cinese ha detto agli esperti riuniti che il paese è aperto a proposte internazionali per la sua missione di lander e orbiter Chang’e-7.

Nel marzo 2021 Cina e Russia hanno firmato un contratto di cooperazione per costruire insieme una base lunare, un progetto che sarebbe stato chiamato International Lunar Research Station (ILRS). Come il programma Artemis della NASA, a lungo ritardato, il progetto mira ad aprire una stazione vicino al polo sud della Luna.

Le tempistiche pubblicate dalla China National Space Administration (CNSA) indicano che i paesi sono attualmente nella fase di “ricognizione” del progetto, che spera di ospitare missioni lunari con equipaggio entro la metà degli anni ’30.

Una collaborazione difficile

Il rapporto di SpaceNews rileva che la Russia non era all’IAC a causa della sua invasione dell’Ucraina, il che potrebbe spiegare l’omissione, ma è una partnership piuttosto stridente da non menzionare data la quantità di fanfara che ha ricevuto nei 18 mesi dall’annuncio dell’ILRS.

In effetti, l’unica indicazione che l’ILRS dovrebbe essere guidata congiuntamente da Cina e Russia è arrivata in un’unica diapositiva, aggiunge il rapporto, che rilevava che le future missioni di Chang‘e e Russian Luna sarebbero state intraprese in cooperazione tra i paesi.

“Che sia nello spazio o altrove, la Cina ha una visione molto realistica della Russia e la partnership con Mosca non è mai stato il risultato preferito di Pechino, poiché i due paesi non sono partner naturali“, ha detto a SpaceNews il ricercatore senior dell’European Space Policy Institute Marco Aliberti.

“Andando avanti“, ha aggiunto Aliberti, “Pechino ora sembra trovarsi sempre più di fronte a un difficile dilemma: trasformare la relazione in una vera partnership o abbandonarla del tutto“.