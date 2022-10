YouTube Premium è il servizio a pagamento offerto agli utenti che, sottoscrivendo l’abbonamento, possono usufruire di servizi aggiuntivi davvero utili, come la riproduzione dei video anche in background, la possibilità di scaricare contenuti e, soprattutto, la possibilità di guardare video senza essere interrotti dagli annunci pubblicitari. L’abbonamento, inoltre, include l’accesso a YouTube Music, YouTube Kids e YouTube Gaming.

Il servizio potrebbe presto offrire un’ulteriore possibilità e la notizia potrebbe non far piacere a tutti gli utenti non intenzionati ad abbonarsi. Una funzione fino ad ora dedicata indistintamente a tutti gli utenti, infatti, potrebbe essere presto prerogativa degli iscritti a Premium.

YouTube permetterà di guardare video 4K solo se iscritti a Premium!

Secondo alcuni utenti YouTube potrebbe presto rendere i video 4K una prerogativa degli iscritti a Premium. La piattaforma, quindi, potrebbe aggiornarsi in tempi davvero brevi e procedere con l’introduzione del nuovo limite che non consentirà agli utenti non abbonati di riprodurre video alla massima risoluzione.

Una foto condivisa in rete da Nils Airensmehier permette di osservare la dicitura appositamente inserita dal colosso accanto al pulsante solitamente dedicato al passaggio al 4K.

Gli utenti non abbonati, quindi, avranno a disposizione i contenuti a una risoluzione massima di 1080p. La visualizzazione di video in 4K o 8K sarà possibile soltanto dopo aver effettuato il passaggio a Premium.

La piattaforma non ha ancora confermato l’introduzione dell’aggiornamento. Quanto emerso potrebbe far riferimento esclusivamente a un test momentaneo effettuato dal colosso, che dato il malcontento degli utenti potrebbe tornare sui suoi passi e accantonare il progetto.