YouTube supporta i video 4K da circa 12 anni. Sebbene il numero di spettatori a quella risoluzione sia probabilmente piuttosto basso rispetto a 1080p, coloro che hanno Internet eccezionale e fanno la maggior parte delle loro abbuffate in forma abbreviata sui loro televisori 4K o sui pochi telefoni 4K attualmente disponibili generalmente vorranno ottenere tutti i pixel loro possono. Se una recente svolta si rivela come previsto, tuttavia, quel desiderio potrebbe impigliarsi in spese aggiuntive.

Nel corso del mese precedente, è emersa una serie di storie, in particolare su Reddit, a dimostrazione del fatto che il livello di 2160p nella scelta della risoluzione di YouTube è stato classificato come Premium. Questi rapporti stanno circolando online. Agli utenti viene data l’istruzione di “toccare per aggiornare”. Le persone sono comprensibilmente preoccupate che nel prossimo futuro solo gli utenti di YouTube Premium potranno vedere video con risoluzione 4K.

YouTube aggiungerà un abbonamento per i 4k

Questo programma attualmente costa 12 euro al mese e fornisce l’accesso a YouTube Music Premium, nonché la visualizzazione senza pubblicità, la riproduzione in background (che consente agli utenti di ascoltare musica mentre utilizzano altre app), i download in-app e le opzioni di riproduzione in background.

I recenti sviluppi di Google hanno incluso una serie di iniziative volte a ridurre le spese aumentando contemporaneamente le entrate, come giustamente sottolinea 9to5Google. Il fatto che l’impresa di cloud gaming dell’azienda, Stadia, abbia un livello di abbonamento Pro che addebita un costo aggiuntivo per lo streaming con una risoluzione di 4K offre all’azienda qualcosa di un precedente su cui stare.

Nonostante tutto ciò, includere la visione in 4K su YouTube Premium sarebbe comunque un passo indietro. Questo è un cambiamento che gli utenti Premium non apprezzeranno in misura significativa, il che è una buona notizia per YouTube poiché aiuterà l’azienda a ridurre il consumo di larghezza di banda. Detto questo, nel caso in cui la piattaforma venisse sviluppata, saremo interessati ad osservare cosa succede con lo streaming a 1440p e se il risparmio di circa il 56% sui dati sarà davvero percepibile o meno.