Dopo anni di richieste, Twitter ha finalmente reso la modifica dei tweet una realtà. La funzione è attualmente disponibile in Australia, Canada e Nuova Zelanda. Twitter Blue, il programma di abbonamento premium della piattaforma, sarà necessario per ottenere l’accesso alla funzionalità.

Per molto tempo si trattava semplicemente di voci, ma Twitter ha annunciato ufficialmente all’inizio dell’anno che stava lavorando a uno strumento di modifica. La società avvierà i test interni prima di rilasciarlo al pubblico per la prima volta la scorsa settimana. La funzionalità Modifica Tweet è ora disponibile per i membri Twitter Blue nelle località supportate.

Twitter Blue è un servizio in abbonamento per tutti

Sebbene il tweet di Twitter non dica molto, la società ha pubblicato post sul blog che descrivono in dettaglio come funzionerà la funzionalità. La funzione Modifica Tweet consentirà agli utenti di correggere errori di battitura, hashtag e altri problemi entro 30 minuti dalla pubblicazione di un tweet. Quando un tweet viene modificato, conterrà segnali visivi come un’icona, un timestamp e un’etichetta per indicare agli utenti che il tweet è stato modificato.

Come affermato in precedenza, la funzionalità sarà disponibile solo per i membri di Twitter Blue. Se non conosci Twitter Blue, è un servizio di abbonamento che garantisce agli utenti l’accesso a funzionalità avanzate. Sebbene ci siano diversi vantaggi, l’abbonamento premium fornisce l’accesso a icone di app uniche, la possibilità di annullare tweet, cartelle di segnalibri, articoli senza pubblicità e altre funzionalità. Gli abbonati hanno anche accesso alle funzionalità sperimentali di Twitter Labs. Nonostante il fatto che le funzionalità oscillino, l’azienda ora fornisce caricamenti video più lunghi e di qualità superiore, immagini del profilo NFT, Modifica tweet e accesso alla sua scheda Spazi aggiornata.

Puoi iscriverti a Twitter Blue se desideri modificare i tuoi tweet. Il servizio costa 4,99 euro al mese e la funzione Modifica Tweet è attualmente disponibile solo in Australia, Canada e Nuova Zelanda. Twitter ha menzionato che sarà distribuito alle persone negli Stati Uniti, ma non è stato fornito alcun calendario.