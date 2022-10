Se hai acquistato un Pixel 4 negli ultimi tre anni, dovrai abituarti all’idea che non ci saranno più aggiornamenti del sistema operativo. Secondo Android Police, Google ha già fornito il suo ultimo aggiornamento software garantito per Pixel 4 e 4 XL, come originariamente previsto. Potresti dipendere da nient’altro che dall’assortimento standard di correzioni di bug minori e aggiornamenti di sicurezza, ma non è necessario aspettarsi altro. Sebbene sia risaputo che Google fornirà un ultimo aggiornamento come regalo d’addio, non è noto quando (o se) ciò avverrà.

Ci sono ancora alcuni membri della famiglia Pixel 4 coperti. Si prevede che Pixel 4a continuerà a ricevere aggiornamenti di versione regolari e patch di sicurezza fino ad agosto 2023, mentre la protezione di Pixel 4a 5G è garantita solo fino a novembre dello stesso anno. E se possiedi un Pixel 6, puoi stare un po’ più tranquillo.

Google sta rilasciando un aggiornamento

Questa famiglia di prodotti è la prima di Google a ottenere una garanzia di cinque anni di aggiornamenti della sicurezza, quindi non c’è motivo di aspettarsi che diventi obsoleta prima dell’autunno 2026. Naturalmente, il tuo Pixel 4 non scadrà non appena verrà rilasciato. Google potrebbe eseguire rapidamente soluzioni di emergenza per gravi falle di sicurezza, che dovrebbero mantenere funzionante l’ammiraglia Android per un po’ di tempo.

Gli aggiornamenti ai servizi e alle applicazioni di Google Play dovrebbero mantenere utile l’ammiraglia Android. Tuttavia, se dipendi da una fornitura costante di aggiornamenti software, probabilmente dovresti prendere in considerazione l’acquisto di un nuovo telefono. Sebbene Google potrebbe non aver programmato l’introduzione del Pixel 7 per questa settimana per attirare i clienti che stanno aggiornando i propri dispositivi, il lancio è decisamente opportuno.