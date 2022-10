Nel corso delle ultime ore il noto marchio automobilistico Ferrari ha subito un forte attacco da parte di alcuni hacker. Stando a quanto è stato riportato, sono stati sottratti 7 GB di dati sensibili dell’azienda. Tra questi, sembra che siano compresi dei manuali di riparazione e documenti interni.

Ferrari ha subito un forte attacco hacker: sottratti 7 GB di dati sensibili

I cybercriminali hanno colpito ancora e questa volta la vittima è stato il noto marchio automobilistico Ferrari. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha subito un forte attacco e sono stati sottratti numerosi dati sensibili. Nello specifico, il gruppo di cybercriminali che coinvolto è RansomEXX ed ha sottratto 7 GB di dati sensibili.

Al momento, questi dati sembra che siano di dominio pubblico e di libero accesso in rete. L’azienda ha comunque emanato un comunicato ufficiale in cui dichiara di non avere alcuna evidenza di una violazione nel proprio sistema:

“Ferrari è consapevole del fatto che alcuni media hanno segnalato la possibile perdita di informazioni da parte di Ferrari e la presenza di alcuni documenti online. Ferrari non ha alcuna evidenza di una violazione dei propri sistemi o di ransomware e informa che non c’è stata alcuna interruzione del proprio business e dell’operatività. L’Azienda sta lavorando per identificare la fonte dell’evento e metterà in atto tutte le azioni necessarie.”

Insomma, una situazione molto delicata e piuttosto difficile e che il marchio automobilistico dovrà affrontare al più presto. Vi ricordiamo comunque che non è la prima volta che Ferrati subisce un attacco di questo tipo. Non molto tempo fa, era successo un fatto simile a causa di un gruppo criminale chiamato Everest.