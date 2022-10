Expert è uno dei leader in Italia per quanto riguarda la tecnologia, e in questi giorni di Ottobre ha deciso di mettere in piazza una serie di offerte mozzafiato per tutti i suoi clienti.

In un periodo dove le spese sembrano sovrastarci del tutto, Expert ha deciso di aiutarci riducendo al minimo il prezzo dei nostri acquisiti.

Infatti, si avvicina sempre di più un’importante campagna promozionale in tutti i negozi italiani e sul sito ufficiale, dov’è possibile vedere ogni punto vendita dove sono presenti le migliori offerte praticamente quasi gratis.

Scopriamo di seguito dove possiamo risparmiare sicuramente.

Volantino Expert: risparmio assicurato, prodotti a costo quasi zero

Da Expert la stragrande maggioranza della telefonia mobile in promozione ha un prezzo molto ridotto o appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile.

Parliamo in particolar modo degli smartphone Honor X8, TCL 30Se, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A13, TCL 30, Realme 9i, Oppo A54s, Redmi 9A, Vivo Y21, ma anche del più recente Oppo A96 et similia.

Tra questi dispositivi ne abbiamo uno che fa decisamente capolino ai veri appassionati di smartphone Android: Oppo Find X5 Lite. Solo per questi primi giorni di Ottobre è possibile ottenerlo ad un prezzo speciale: 429 euro.

È senza ombra di dubbio un’ottima alternativa per ottenere la cosiddetta “minima spesa, massima resa”.

Ovviamente se date un’occhiata nel volantino avrete la possibilità di scoprire tante altre offerte interessanti in base al tipo di prodotti che avete intenzione di acquistare.

Dunque il nostro consiglio è quello di recarvi immediatamente sul sito ufficiale dell’azienda e scoprire quali sono le offerte che mette a disposizione quotidianamente. Potresti trovare quella che fa per te ad un prezzo ultra conveniente.