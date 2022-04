La serie Oppo Find X è generalmente nota per le straordinarie funzionalità del comparto fotografico, la qualità costruttiva e la potente batteria. Quest’anno l’azienda ha rilasciato la nuova serie di flagship Find X5 e dopo i fratelli maggiori X5 Pro e X5 che abbiamo già visto, oggi vi parleremo della versione lite, ovvero l’Oppo Find X5 Lite. Tuttavia, non si può negare che l’aspetto generale del dispositivo è abbastanza simile al Reno7 5G.

Si spera che questo device supporti facilmente i servizi della banda 5G, in modo da ottenere un dispositivo a prova di futuro che sia all’altezza delle aspettative. Tuttavia, solo l’aspetto 5G non ha fornito informazioni adeguate sulle specifiche e le funzionalità.

Design e materiali

Sulla parte posteriore l’OPPO Find X5 Lite è uno degli smartphone più belli che abbiamo visto in questa fascia di prezzo. Specialmente per quanto riguarda il rivestimento della scocca che è opaco e il motivo, anche se al tatto si sente che i materiali in generale, non sono premium come quelli dei fratelli maggiori della serie flagship X5.

Molto bello comunque osservare come cambiano i colori in determinate condizioni di illuminazione. Il telaio è di plastica, non è una qualità molto alta, ma se rimaniamo obiettivi, va bene per il prezzo. Tuttavia, i pulsanti potrebbero essere elaborati meglio.

La confezione è la stessa dell’anno scorso, include un alimentatore da 65 W, un cavo di ricarica, un adattatore USB OTG per trasferire i dati e una cover in plastica trasparente. Interessante trovare una porta per la connessione jack, sulla parte inferiore del telaio, vicino la porta USB Type-C per la ricarica.

Nella parte frontale, sarete accolti da un display con una risoluzione di FHD+ a 90 Hz. Il pannello non proviene da Samsung, che è compensato dalla tecnologia AMOLED integrata. Tuttavia, i colori a volte sono un po’ strani e un velo arcobaleno ricopre occasionalmente il display, soprattutto quando il dispositivo è inclinato. Peccato che il bordo inferiore del display sia un po’ più spesso rispetto gli altri lati.

Il touchscreen non è ancora male, ma la concorrenza offre qualcosa in più per il prezzo, sia in termini di frequenza di aggiornamento, luminosità del pannello ed efficienza dal punto di vista energetico. Ad ogni modo, abbiamo la protezione del vetro Gorilla Glass 5.

Prestazioni e software

Sotto il telaio troviamo il Dimensity 900, un buon processore di fascia media di Mediatek, non sarà un fulmine, ma su questo tipo di device funziona molto bene e non crea incertezze nel software. La memoria RAM da 8 GB è molto più che sufficiente per l’utilizzo previsto per questo device, ma se dobbiamo essere pignoli, anche qui c’è ancora spazio di miglioramento, se si considera che OPPO Find X2 Neo ha 12 gigabyte di RAM.

Tuttavia, se confrontiamo l’OPPO Find X5 Lite con un unico dispositivo leggermente più costoso, ovvero il Realme GT2 Pro, spiccano due cose. Innanzitutto, vediamo che questo è un OPPO Reno 7 (SE), perché in realtà non è stato progettato come Find X. E in secondo luogo, è completamente schiacciato in termini di prestazioni, poiché ha solo un quinto delle prestazioni grafiche per i giochi rispetto a un processore di punta come quello del GT 2 Pro o del Find X5 Pro. E puoi averne uno a partire da circa 100 euro in più.

La memoria interna è dotata di 256 GB, il che è sostanzialmente buono. Ma in questa fascia di prezzo, dove a volte ogni euro conta se un dispositivo è ben posizionato sul mercato, non è una decisione particolarmente intelligente. Sarebbero sufficienti 128 GB per il gruppo target del Find X5 Lite. Anche perché, in caso contrario, avete ancora la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione con una micro SD fino a 1000 GB.

Abbiamo una batteria da 4500 mAh che consente un ottima autonomia allo smartphone. Riuscirete ad arrivare tranquillamente a fine serata con questo dispositivo ed inoltre è dotato della ricarica rapida a 65W. Nessuna ricarica wireless o riversa, ma abbiamo il sensore NFC e connessione 5G.

Il software è la prova finale che OPPO non ha fatto assolutamente alcuno sforzo in questo dispositivo. Qui abbiamo la skin ColorOS 12 che abbiamo già ampiamente visto con i 2 fratelli maggiori, infatti ha le stesse funzioni sotto questo punto di vista.

OPPO promette tre aggiornamenti Android per la serie Find X5. ColorOS 12 è attualmente installato, quindi , si potrebbe pensare che riceverà fino alla ColorOS 15. Tuttavia, l’azienda ha utilizzato Android 11 come base qui. Questo lascia pensare che Android 14 sarà la fine, perché tecnicamente sarebbero tre aggiornamenti di versione. E dovreste assolutamente tenerlo a mente, perché potreste anche acquistare un dispositivo dalla line-up dell’anno scorso di OPPO. L’aggiornamento ad Android 12 arriverà almeno verso la metà dell’anno, poco prima del rilascio di Android 13.

Comparto fotografico

Per il nostro parere, l’acquirente qui, si trova di fronte allo stesso problema con le fotocamere integrate. Abbiamo tre sensori qui, con la fotocamera principale da 64 megapixel. Magari, invece di un sensore Omnivision, potevano installare dotare la camera di un decente Sony IMX 586, lo stesso che troviamo sul Find X2 Neo.

Anche l’ultra grandangolo integrato non ci è piaciuto molto, e lo stesso vale per la fotocamera macro, che sono da 8 e 2 megapixel. Probabilmente se si vogliono scattare delle foto macro, si possono ottenere risultati migliori con la fotocamera principale e il suo zoom. Foto abbastanza decenti di notte grazie all’intelligenza artificiale e la modalità di scatto dedicata.

Potete registrare video con una risoluzione massima di 4K a 30 o 60 FPS, mentre lo slow motion in 720p arriva massimo a 960 fps.

Conclusioni e prezzo

Quando guardiamo questo dispositivo sul retro, vogliamo assolutamente consigliarlo. Ma il fatto è che ci sono semplicemente alternative migliori sul mercato per il prezzo attuale. Per esempio se acquistate un Find X3 Neo, vi divertirete di più a nostro modesto parere.

Potete acquistare l’OPPO Find X5 Lite ad un prezzo di circa 500 euro. E anche se diventasse più economico, date un’occhiata per esempio all’OPPO Reno 6. È già sceso di prezzo e per poco più di 300 euro è un affare molto migliore dell’OPPO Find X5 Lite.

Forse l’unico vero neo di questo dispositivo è il prezzo, se paragonato a cosa troviamo oggi sul mercato con lo stesso costo. Comunque, bel design, molto leggero e ottima durata della batteria sono i suoi punti forti.