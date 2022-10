Wi-Fi distrutto da un semplice forno a microonde, ecco quando interferisce

Internet in casa è ormai una salvezza per tutti è motivo di tante volte in cui si evita di uscire per diverse commissioni.molto spesso però possono capitare delle problematiche per cui si vanno a cercare delle ovvie cause. Il Wi-Fi può essere lento per svariati motivi che potrebbero quindi andare a limitare le proprie facoltà in casa o magari la propria produttività se si utilizza il web per lavorare.

Proprio per questo motivo bisogna evitare rumore e qualsiasi tipo di interferenza possibile, in modo da non gravare sul protocollo wireless. Questo infatti utilizza una banda di frequenza elettromagnetica molto affollata in genere. Oltre ai router Wi-Fi domestici, sulla stessa frequenza vanno a trasmettere anche i dispositivi Bluetooth, i telefoni e anche i baby monitor utili per tenere sotto controllo un bambino a distanza. Anche un forno a microonde infatti può utilizzare la stessa frequenza per riscaldare il cibo. Ma cosa succede nel caso in cui il forno a microonde infastidisce il Rutter e quindi il Wi-Fi?

Wi-Fi: il forno a microonde può interferire con la connessione wireless in casa vostra

Il forno a microonde può danneggiare la qualità della vostra rete Wi-Fi in casa. Nessuno l’avrebbe mai pensato ma in realtà è così: entrambe le soluzioni vanno ad affollare la stessa frequenza, per cui quando accendete il microonde potreste avere dei problemi.

In questo caso c’è una soluzione molto semplice da poter prendere: bisogna semplicemente cambiare la banda sulla quale vi connettete. Se avete un modem in grado di andare sui 5 GHz, sfruttate quella frequenza lì. Quella da 2.4GHz infatti è condivisa con il microonde. Sarà quindi questo è il metodo per evitare problematiche.