Vodafone è pazza: a ottobre arrivano 2 offerte Special con 100GB in 5G

Superare i grandi gestori che si contendono da anni il trono della telefonia mobile italiana, risulta davvero impossibile per i nuovi arrivi. Quei provider virtuali che stanno provando a sottrarre utenti a colossi come Iliad, TIM e Vodafone, non hanno di certo tante possibilità.

Ci sarebbe però molto da dire proprio in merito a Vodafone, gestore che negli ultimi tempi avrebbe deciso di lanciare di nuovo le sue offerte migliori. Il target principale come detto è convincere al rientro i vecchi clienti che hanno scelto soluzioni meno dispendiose e soprattutto più piene di minuti, SMS e giga. Adesso però anche Vodafone ha scelto di lanciare contenuti a valanga ma soprattutto prezzi di favore che durino nel tempo.

Vodafone: nascono di nuovo le migliori offerte di sempre, ci sono fino a 100GB per i vecchi clienti

Il principale obiettivo è recuperare un gran numero di utenti, proprio per lanciare un segnale prima della campagna invernale che arriverà a novembre. Vodafone porta di nuovo le due promo che tutti hanno desiderato per lungo tempo, le quali questa volta hanno a disposizione prezzi molto più bassi.

La prima promozione mobile di Vodafone, così come la seconda, viene offerta agli utenti tramite contatto telefonico. Il nome è Special 100 Giga, promo che in realtà ne ha 70 in 4G, ma scegliendo il pagamento con SmartPay si può arrivare a 100GB. All’interno della promo ci sono anche minuti senza limiti e 1000 SMS, tutto al prezzo di 7,99 euro.

Infine ecco la seconda: la Digital Edition. Questa costa 9,99 euro al mese con 100GB al suo interno e tutto senza limiti.