Vodafone: nuove offerte distruggono TIM, ecco 100GB in 5G quasi gratis

Non bisogna mai svegliare il can che dorme, soprattutto se si tratta di un animale di grosse dimensioni. Rapportato al mondo della tecnologia è ancor di più della telefonia mobile, Vodafone è forse il cane più grosso in assoluto e ora ha deciso di reagire.

Vodafone in questo momento non ha paura di nessuno grazie alle due offerte che riportano indietro i vecchi clienti

Un gestore vale l’altro, o forse i prezzi sono sempre gli stessi, queste sono alcune delle motivazioni che le persone adducono alle loro scelte. In realtà le cose cambiano di provider in provider, soprattutto per quanto riguarda la qualità, i prezzi e soprattutto i contenuti all’interno delle offerte.

L’obiettivo adesso è quello di recuperare un buon numero di persone offrendo delle promozioni in maniera singola. Vodafone infatti sta telefonando più utenti del vecchio corso per chiedere loro se hanno voglia di un rientro a condizioni speciali. Sono due le offerte che girano, molto simili tra loro ma in questo caso anche diverse.

La prima è la Special 100 Giga, offerta che ha un costo di 7,99 € al mese per sempre per tutti coloro che rientrano. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 70 giga se si paga con ricaricabile. Qualora venga attivato il metodo di pagamento automatico in conto corrente, i giga diventeranno 100.

Altri utenti invece hanno ricevuto un’altra proposta che sarebbe la Digital Edition. Quest’offerta offre fin da subito gli stessi contenuti ma con 100 giga al prezzo di 9,99 €. Chiaramente la proposta dell’una o dell’altra promozione, varia in base al gestore di appartenenza attuale.