In queste ore, Huawei ha annunciato il debutto di una versione portatile del proprio Vision Smart Screen. Il device è stato annunciato in Cina e permetterà agli utenti di sfruttare tutte le funzionalità dello smart scree senza doverlo per forza collegare ad una presa di corrente.

Il device è caratterizzato da un display da 10,4 pollici dotato di una risoluzione 4K. Per permettere di spostarlo a piacimento all’interno della propria casa, è presente una batteria da 10.995mAh che garantirà un’ottima autonomia.

Per il momento, il nuovo smart screen di Huawei sembra riservato esclusivamente al mercato Cinese. I pre-ordini si apriranno il 20 ottobre mentre il lancio ufficiale del device è atteso per il 31 ottobre.

Dal punto di vista del design, l’ampio schermo sovrasta lo speaker audio. Il pannello è leggermente inclinato per favorire l’utilizzo e la leggibilità dei contenuti mostrati a video. Inoltre, Huawei ha ottenuto la certificazione TUV Rheinland che garantisce una ridotta emissione di luce blu per migliorare la fruizione.

Le funzionalità smart dello schermo portatile lo rendono adatto per ogni tipo di utilizzo domestico. È studiato per essere spostato frequentemente, quindi la forma triangolare serve a garantire una base di appoggio solida. Inoltre, lo schermo è in grado di adattare la luminosità a quella ambientale per permettere agli utenti interazioni sempre ottimali.

È presente una fotocamera da 8MP nella parte superiore destra che può essere utilizzata per le video-chiamate. Le memorie interne sono di 4/64GB per garantire sempre la massima reattività del sistema.

Al momento non si conosce il prezzo di lancio che verrà comunicato in seguito. Inoltre, Huawei potrebbe lanciare il device anche nei mercati internazionali, ma anche questa informazione non è disponibile al momento.