Radiazioni SAR dagli smartphone: ecco la lista dei più pericolosi

Ogni smartphone emette delle onde elettromagnetiche, e se qualcuno non lo sapesse dovrebbe stare attento. Chiaramente bisogna capire subito che le radiazioni emesse dei dispositivi elettronici non sono tali da poter pregiudicare il proprio stato di salute.

Bisogna quindi stare tranquilli, a meno che non abbiate deciso di fasciarmi la testa con all’interno uno smartphone a vita. Chiaramente indichiamo i valori principali dei dispositivi che emettono più onde elettromagnetiche e di quelli che ne emettono di meno.

Radiazioni dagli smartphone: bisogna stare attenti ma sappiate che non ci sono rischi per la vostra incolumità secondo gli studi

Sono state stilate infatti delle liste proprio ultimamente con i valori in riferimento alla scala degli indici SAR per le radiazioni e le onde elettromagnetiche emesse. Ovviamente non tutti gli smartphone hanno gli stessi valori per quanto riguarda le radiazioni emesse, per cui se siete particolarmente timorosi, prima di acquistare il vostro nuovo dispositivo mobile, riferitevi ai valori ufficiali. Qui in basso ecco subito la lista degli smartphone che emettono meno radiazioni in assoluto:

Galaxy Note 10 : indice 0,21 W/kg

: indice 0,21 W/kg Zte Blade V10 : indice 0,13 W/kg

: indice 0,13 W/kg LG G7 ThinQ : indice 0,24 W/kg

: indice 0,24 W/kg Huawei P30 : indice 0,33 W/kg

: indice 0,33 W/kg Apple iPhone 11 : indice 0,95 W/kg

: indice 0,95 W/kg Galaxy Note 10+ : indice 0,19 W/kg

: indice 0,19 W/kg Xiaomi Redmi Note 2: indice (0,34 W/kg)

indice (0,34 W/kg) Honor X8: indice(0,84 W/kg);

C’è poi una corposa differenza rispetto alla lista che sta invece per arrivare, quella dei dispositivi che emettono più radiazioni in assoluto nel mondo degli smartphone: