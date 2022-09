Radiazioni SAR su smartphone: la classifica dei più pericolosi in assoluto

Sapevate che ogni smartphone emette delle onde elettromagnetiche essendo un dispositivo che riceve delle onde radio? Molti di voi certamente ne erano a conoscenza, ma bisogna comunque valutare alcuni aspetti. Le radiazioni ci sono, anche se alcuni studi hanno dimostrato che non ci sono corrispondenze tra malattie sviluppate e onde elettromagnetiche emesse dagli smartphone.

È chiaro che qualcuno comunque potrebbe essere influenzato dei valori SAR, quelli che misurano le onde elettromagnetiche emesse da qualsiasi dispositivo. Proprio per questo motivo bisogna accertarsi anche di questi prima di acquistare un determinato telefono.

Radiazioni dagli smartphone: ecco le liste di quelli che ne emettono di più e di quelli che ne emettono di meno

Ovviamente esistono gli smartphone che emettono più onde elettromagnetiche e quelli che ne emettono chiaramente di meno. Proprio per questo abbiamo provveduto a stilare una lista con alcuni dispositivi molto famosi che potreste avere in questo momento tra le mani. Ricordiamo che però non c’è bisogno di preoccuparsi, a meno che non avete deciso di legare lo smartphone alla vostra testa con del nastro adesivo 24 ore su 24.

Galaxy Note 10 : 0,21 W/kg

: 0,21 W/kg Zte Blade V10 : 0,13 W/kg

: 0,13 W/kg LG G7 ThinQ : 0,24 W/kg

: 0,24 W/kg Huawei P30 : 0,33 W/kg

: 0,33 W/kg Apple iPhone 11 : 0,95 W/kg

: 0,95 W/kg Galaxy Note 10+ : 0,19 W/kg

: 0,19 W/kg Xiaomi Redmi Note 2 (0,34 W/kg)

(0,34 W/kg) Honor X8 (0,84 W/kg);

Per quanto riguarda invece quelli che emettono più radiazioni in assoluto, la lista risulta proprio quella che trovate qui in basso: