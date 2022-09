WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che aiuterà gli utenti a passare facilmente da una modalità all’altra nell’app della fotocamera. WaBetaInfo, nella versione beta di Android 2.22.21.8, ha individuato una nuova funzionalità che aggiungerà due nuovi pulsanti per consentire agli utenti di cambiare la modalità della fotocamera per passare delle foto ai video e viceversa.

WhatsApp attualmente non ha pulsanti separati per le due modalità. È necessario toccare e tenere premuto il pulsante della fotocamera per registrare un video. La nuova funzionalità cambia questo rendendo possibile la registrazione video semplicemente passando alla modalità video. La funzionalità al momento è in fase di sviluppo e potrebbe essere rilasciata per tutti in un futuro aggiornamento. Tuttavia, alcuni dei beta tester che utilizzano la versione dell’app sopra menzionata possono vedere questi pulsanti.

Ecco altre cose che cambieranno

WhatsApp ha anche annunciato il lancio della funzione di collegamento alla chat che consentirà agli utenti di avviare una chiamata con un solo tocco. Per utilizzare la funzione, l’utente deve accedere alla scheda “Chiamate” nell’app. Fare clic su “Crea collegamento di chiamata”. Questi collegamenti non possono solo essere condivisi con il contatto, ma anche inoltrati a numeri che non sono sui tuoi contatti per consentire loro di partecipare alla chiamata.

Ci sono anche molti altri aggiornamenti che dovrebbero arrivare dall’app. WhatsApp sta testando per aggiungere fino a 32 partecipanti a una videochiamata di gruppo crittografata end-to-end. Attualmente consente fino a 8 partecipanti.

L’app di chat funziona anche in modalità companion e API DND per le chiamate perse per gli utenti Android. La modalità companion consente all’utente di accedere allo stesso account di chat su dispositivi diversi aggiungendo un dispositivo complementare al proprio telefono principale. La seconda funzione è l’API “Do Not Disturb” che dirà all’utente che ha perso una chiamata perché il suo DND è stato lasciato attivo. Tuttavia, la funzione non è attualmente disponibile al pubblico, quindi non ci sono novità sulla sequenza temporale di lancio.