Una recente ricerca nel database del sito cinese di certificazione 3C ha portato alla luce sia il Samsung Galaxy S23 che il Galaxy S23 Plus. Sono stati rilasciati i rendering CAD del Galaxy S23+, grazie alla collaborazione tra SmartPrix e il fidato leaker Steve Hemmerstoffer (aka OnLeaks). Le foto suggeriscono che ci saranno alcune modifiche all’aspetto fisico del modello Galaxy S22+.

I rendering del Galaxy S23+ suggeriscono che il display anteriore dello smartphone utilizzerà un design perforato. Il pannello posteriore di questo dispositivo contiene un’unità verticale tripla fotocamera situata nell’angolo in alto a sinistra del pannello. Non c’è un’isola della fotocamera distinta su questo dispositivo, a differenza di quella del Galaxy S22. Ogni fotocamera ricorda il Galaxy S22 Ultra in quanto ha anelli sporgenti.

Galaxy S23, Samsung si prepara al debutto

Sul bordo destro del Galaxy S23+ troverai il pulsante di accensione e i pulsanti del volume. Sul bordo inferiore si trovano una porta USB-C e una griglia dell’altoparlante. Sembra che lo slot per la scheda SIM sarà presente anche sul bordo inferiore del dispositivo, nonostante non sia visibile nei disegni.

Inoltre, la fonte indica che il Galaxy S23+ ha dimensioni di 157,7 per 76,1 per 7,6 millimetri con un display di 6,6 pollici. L’S22+ aveva il display delle stesse dimensioni dell’S22, ma era più grande, misurando 157,4 x 75,8 x 7,6 millimetri. Il rapporto non fornisce in alcun modo ulteriori informazioni sulle specifiche del dispositivo.

Sono circolate voci sul Galaxy S23 Plus che suggeriscono che sarebbe dotato del processore Snapdragon 8 Gen 2. Sembrerebbe che l’unica differenza significativa tra l’S23+ e il suo predecessore sia l’incorporazione del nuovo chipset poiché sembra essere così. La ragione di ciò è perché una fonte nota come Ice Universe ha affermato che l’S23+ presenterebbe gli interni identici che si vedono sull’S22+. Di conseguenza, è possibile che l’S23+ non rappresenti un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore.