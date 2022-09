Android 13 è stato rilasciato per la prima volta sui telefoni Pixel ad agosto e da allora è stato reso disponibile su telefoni selezionati di OnePlus e Oppo, oltre ai dispositivi Samsung che hanno partecipato a un beta test. Ora, Samsung sta espandendo il suo supporto per Android oltre i dispositivi di punta con il rilascio di Android 13 beta per il Galaxy A52.

Come è consuetudine per Samsung, la versione beta di Android 13 è stata resa disponibile prima di ogni altra cosa ai più recenti flagship Galaxy S dell’azienda. Questo è stato il caso anche quest’anno. In ordine di precedenza, la serie Galaxy S22 è arrivata prima, seguita dalla serie Galaxy S21. Il Galaxy Z Fold 4 e Flip 4, oltre ai modelli che hanno avuto successo, avrebbero dovuto diventare il prossimo set di dispositivi resi disponibili tramite il programma beta.

Android 13 è sempre più adottato dalle aziende

Tuttavia, con sorpresa di tutti, la prossima tappa del viaggio di Samsung con Android 13 sarà davvero il Galaxy A52. Secondo una scoperta fatta da SamMobile, il programma beta One UI 5.0 per il Galaxy A52 ora supporta Android 13, che è attualmente accessibile agli utenti. Sembra che al momento il software sia accessibile solo agli utenti in India; tuttavia, questo dovrebbe cambiare nelle prossime settimane.

È un po’ uno shock che Samsung abbia lanciato questo aggiornamento per il Galaxy A52 prima nel 2021, in particolare considerando che il Galaxy A53 è sul mercato da alcune settimane a questo punto. Tuttavia, è abbastanza incoraggiante vedere che Samsung sta estendendo rapidamente la beta per includere dispositivi con prezzi inferiori. Al momento, si prevede che Galaxy S22, S21, Fold 4/Fold 3, Flip 4/Flip 3 e Galaxy A53 riceveranno tutti aggiornamenti stabili ad Android 13 entro la fine dell’anno. Se questa beta è indicativa, il Galaxy A52 potrebbe essere alle calcagna.