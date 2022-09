Queste ultime settimane sono state davvero ricche di nuovi contenuti multimediali su Netflix. La nota piattaforma di streaming, infatti, ha dato il benvenuti a diversi titoli molto attesi, come ad esempio la seconda stagione di Fate: The Winx Saga o anche il nuovo film dedicato a Marilyn Monroe, ovvero Blonde. Anche il mese di ottobre, però, sarà altrettanto ricco di novità.

Netflix: anche ad ottobre stanno per arrivare numerosi contenuti

Settembre è ormai agli sgoccioli e ora il noto colosso dello streaming Netflix si appresta a portare sul proprio catalogo altrettanti contenuti multimediali. Come già detto, lo scorso mese è stato davvero ricco di titoli e serie TV di rilievo, ma ora anche ottobre non sarà da meno. Arriveranno infatti tanti film e serie TV, tra cui From Scratch – La Forza di un Amore, The Midnight Club e La Ragazza Più Fortunata del mondo.

Serie tv e spettacoli in arrivo ad ottobre su Netflix

NAILED IT!

CUK: IL CASO DAHMER

ANDROPAUSA

GLITCH

THE MIDNIGHT CLUB

DERRY GIRLS

SPIRIT RANGERS

LE INDAGINI DI BELASCOARAN

EXCEPTION

THE PLAYLIST

TUTTO CHIEDE SALVEZZA

UNSOLVED MYSTERIES

NOTRE-DAME

LA FORZA DI UN AMORE

BARBARI S2

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

SUE PERKINS: PERFECTLY LEGAL

THE WATCHER

FROM SCRATCH – LA FORZA DI UN AMORE

DUBAI BLING – LA CITTÀ DEI MILIONARI

UNA VITA DA RIAVVOLGERE

Film in arrivo ad ottobre su Netflix