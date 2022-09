Ogni momento è Mega: manca pochissimo al lancio di Xiaomi 12T Series

Il 4 ottobre alle ore 14.00 a Monaco di Baviera si terrà l’evento di lancio globale seguito da Xiaomi e denominato ‘Ogni momento è Mega’. Questo promuoverà la Xiaomi 12T Series e molto altro ancora.

Ogni momento è Mega: cosa accadrà durante l’evento di lancio globale

Xiaomi è una delle aziende leader al mondo nel settore degli smartphone. Secondo Canalys, nel secondo trimestre del 2022 la quota di mercato dell’azienda in termini di spedizioni di smartphone è stata la terza a livello globale. L’azienda ha creato la più grande piattaforma AIoT (AI + IoT) consumer con 526,9 milioni di dispositivi intelligenti connessi a essa, esclusi smartphone e laptop, dati aggiornati al 30 giugno 2022. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Ad agosto 2022, l’azienda è entrata per la quarta volta nella classifica Fortune Global 500, posizionandosi al 266° posto e guadagnando 72 posizioni rispetto all’anno precedente. Ebbene, presto sarà a Monaco.

Il BMW Welt Auditorium è la location scelta per l’annuncio della nuova serie di smartphone flagship che punta ad alzare ancora una volta l’asticella della fotografia da mobile e a rendere ogni momento Mega. Insieme a Xiaomi 12T Series, saranno presentati anche molteplici dispositivi AIoT per rendere la vita più smart in mobilità e dentro le mura domestiche.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo nuovo evento di lancio globale in Germania; il fascino di Monaco di Baviera e la sua commistione di modernità, cultura e posizione di rilievo nello sviluppo industriale corrispondono al posizionamento di Xiaomi 12T Series. Crediamo che lo spirito di questa città possa dare ancora più significato a Ogni Momento è Mega”. – dichiara Wen Ou, General Manager Western Europe di Xiaomi.

“Dopo il successo di Xiaomi 11T Series che ad agosto di quest’anno ha visto superare 1.800.000 di unità spedite in tutta l’Europa Occidentale dall’arrivo sul mercato, siamo pronti a conquistare i nostri utenti e fan con la nuova serie che punta a rendere unico ogni momento di vita quotidiana”, conclude.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming in 9 lingue in tutto il mondo. Per rimanere aggiornati sulle prossime novità relative all’evento seguite Xiaomi Italia su Facebook, YouTube e Twitter.