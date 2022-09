Nel 2005 è uscito nelle sale cinematografiche un film che è diventato immediatamente un cult. La pellicola intitolata Constantine è l’adattamento del fumetto Hellblazer e vede come protagonista Keanu Reeves affiancato da Rachel Weisz e Shia LaBeouf. Il film è incentrato sull’eterna lotta che vede confrontarsi da secoli Gabriele e Lucifero che arrivano a scontrarsi sulla Terra.

Come emerso su Variety, la Warner Bros ha ufficializzato che è in lavorazione una nuova pellicola che sarà un sequel diretto di Constantine. Il film sarà diretto da Francis Lawrence, regista del film originale e ovviamente potrà contare anche su Keanu Reeves che riprenderà il ruolo del protagonista.

La produzione del sequel è affidata alla Bad Robot di J.J. Abrams e Hannah Minghella. La sceneggiatura sarà realizzata da Akiva Goldsman, una figura importante della Weed Road Pictures che ha curato il rilancio del brand “Star Trek” su Paramount+.



Keanu Reeves tornerà ad vestire i panni dell’esorcista Constantine nella nuova pellicola appena confermata da Warner Bros

Purtroppo non sono disponibili ulteriori informazioni in merito quindi bisogna attendere le prossime dichiarazioni delle parti coinvolte. Nel frattempo ricordiamo che il passato del Constantine cinematografico è piuttosto turbolento.

Infatti, dopo il film omonimo, nel 2014 è stata realizzata anche una serie TV realizzata da NBC. Anche in questo caso, la fonte principale di ispirazione era il fumetto Hellblazer, con una trama slegata dalla quella del film.

La serie è stata cancellata dopo appena una stagione ma il personaggio interpretato da Matt Ryan è diventato un personaggio ricorrente in Arrow e in Legends of Tomorrow. Siamo fiduciosi che il nuovo film con Keanu Reeves garantirà un nuovo slancio ad un personaggio spesso sottovalutato.