Il Google Play Store ospita un’ampia varietà di media, tra cui app scaricabili, film, serie televisive, ebook e altri tipi di contenuti. Anche nell’ambito delle app, sono disponibili programmi per smartphone, tablet, smartwatch e persino televisori.

Coloro che hanno investito nell’ecosistema Google e potrebbero possedere una smart TV alimentata da Google, un Chromebook, uno smartwatch Wear OS e un telefono Android sono probabilmente in possesso di un gran numero di applicazioni (app) progettate appositamente per i vari dispositivi in il loro possesso. Google sta sviluppando un aggiornamento al Play Store nel tentativo di chiarire e semplificare la questione.

Google Play Store si prepara all’aggiornamento

Ora ci sarà una nuova pagina ‘Altri dispositivi’ nella sezione App dell’app, come osservato da 9to5Google. Questo aggiornamento sembra essere stato effettuato da Google come una modesta modifica al Play Store, individuato anche da 9to5Google. Selezionando l’opzione ‘Altri dispositivi’, ti verrà presentato un elenco di app sviluppate appositamente per device elettronici diversi dagli smartphone, come smartwatch, smart TV e molti altri.

A seguito di questa modifica, gli utenti avranno più facilità a cercare nuove applicazioni su dispositivi non smartphone in loro possesso. Semplificherà anche la scoperta di cose che, a loro volta, dovrebbero essere vantaggiose per gli sviluppatori perché gli utenti avranno più facilità a localizzare i loro programmi come risultato del cambiamento. Questi miglioramenti dovrebbero essere attivi a questo punto, quindi se in precedenza hai avuto difficoltà a cercare e filtrare le app per dispositivi che non sono smartphone, si spera che questo ti aiuti.