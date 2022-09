Canone RAI e Bollo auto: potete finalmente non pagarli, ecco il trucco

Pagare tasse inappropriate come il canone Rai e il bollo auto, o almeno così la definisce gran parte della popolazione italiana, risulta un supplizio ogni anno.

Nessuno infatti riesce a concepire la questione di dover pagare una tassa ogni anno perché si possiede in casa una televisione o magari perché giù in garage si ha un’automobile.

A tal proposito ci sono alcuni modi per evitare di pagare queste imposte, ma dovreste avere uno status ben preciso. Potete comunque controllare il tutto nel paragrafo successivo, dove trovate più modi per evitare di pagare sia il bollo auto che il canone Rai.

Bollo auto e canone Rai possono essere evitati ma solo se fate parte di alcune categorie di persone, potete verificare qui in basso

Per non pagare il bollo auto dovrebbero sussistere delle condizioni molto particolari che variano poi da regione a regione. Ricordiamo infatti che tale imposta è di carattere regionale. Ad esempio in Campania tutte le auto ecologiche ibride per i primi tre anni riescono ad essere esentati dal pagamento del bollo. Le auto elettriche arrivano a cinque anni di esenzione. Stessa cosa avviene in altre regioni come Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lazio, Toscana e Lombardia.

Proprio in Lombardia e Piemonte infatti le auto elettriche non pagano il bollo, cosa che persisterà per sempre.

Per quanto riguarda invece il canone RAI, per non pagarlo dovrete avere un’età dai 75 anni in su o magari un reddito al di sotto della soglia. Stessa cosa avverrà se in casa non avrete TV o altri apparecchi che ricevono radio e canali TV.