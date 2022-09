Un uomo in Turchia ha fatto una scoperta disgustosa dopo aver lasciato la sua Tesla in un garage per un mese.

In un post condiviso su Reddit, il proprietario di una Tesla Model S ha condiviso in un post le foto della sua auto, che aveva lasciato in un garage turco per un mese. Pensava che sarebbe stato in grado di tornare al suo veicolo proprio come l’aveva lasciato. Sfortunatamente, aprendolo, ha scoperto che l’interno dell’auto era completamente coperto di muffa da cima a fondo.

Nel video pubblicato sul social, il proprietario dell’auto trova di tutto, dai sedili, al volante, alle cinture di sicurezza e persino la tappezzeria ricoperta da una muffa giallo chiaro. Molti utenti ritengono che ciò possa essere stato il risultato di un garage molto umido o che è stato lasciato qualcosa nell’auto mentre il proprietario era assente.

Eccoe come rimediare

Questo significa che l’interno è completamente rovinato? No. Per rimuovere la muffa dall’interno della Tesla, tutto ciò che bisogna fare sarebbe è comprare uno spray all’ozono e spruzzarlo all’interno con i finestrini alzati. In questo modo, lo spray ucciderebbe ogni essere vivente nell’auto.

Il trattamento con ozono utilizza il gas (O3) per ridurre batteri, virus e odori dall’interno dell’auto. Viene utilizzato di solito anche un generatore di ozono, che permette al gas di permeare gli odori e neutralizzarli. È un trattamento efficace per rimuovere gli odori che non possono essere trattati con i metodi convenzionali.

Il gas è in grado di raggiungere luoghi dove altri addetti alle pulizie non possono. L’ozono può entrare nelle prese d’aria, sotto i sedili, all’interno delle fibre del rivestimento e in ogni fessura del veicolo. Essendo uno degli agenti sterilizzanti più potenti, l’ozono può scomporre le molecole per distruggerle.