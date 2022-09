Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, ha reagito sia positivamente che negativamente a questi dati: “Ottima notizia per la benzina. Non solo scende, finalmente, sotto la soglia di 1,7 euro, ma per la prima volta nel corso del 2022 si torna ai valori del 2021. Per trovare un valore più basso si deve tornare alla rilevazione del 4 ottobre quando era 1,687 euro al litro. – È invece intollerabile il prezzo gasolio, che resta a livelli stellari, ancora sopra 1,8 euro al litro, superiore al dato del 22 agosto 2022 quando era a 1,744 euro”.