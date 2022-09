Una telefonata è il modo più semplice per entrare in contatto con i nostri cari. Possiamo facilmente chiamare amici e parenti quando ci mancano. Ma possono esserci anche delle difficoltà quando si chiama qualcuno. La cosa buona è che c’è una soluzione per questo: il VoLTE. Le nostre chiamate non saranno più le stesse, grazie a questa nuova innovazione nella tecnologia cellulare.

Fastweb, leader del settore delle telecomunicazioni in Italia ha di recente aggiornato la lista dei dispositivi che da oggi potranno utilizzare questa nuova tecnologia. Eccola di seguito.

Ecco la lista aggiornata dei dispositivi rilasciata da Fastweb