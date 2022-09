Unieuro vuole tornare a stupire il popolo italiano, per questo motivo ha presentato una bellissima campagna promozionale, arricchita con prezzi decisamente più bassi del normale, e sopratutto la possibilità di mettere le mani su una serie di prodotti di altissimo livello.

Il risparmio è certo in fase d’acquisto su un numero sempre crescente di dispositivi, proprio in questi giorni la disponibilità della soluzione corrente è stata estesa raggiungendo anche il sito ufficiale, tramite il quale i consumatori potranno godere dei medesimi sconti, con l’aggiunta della possibilità di ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio, senza doversi minimamente preoccupare dei costi di spedizione.

Tutte le migliori offerte Amazon, con anche codici sconto gratis, sono disponibili solo sul nostro canale Telegram interamente dedicato al mondo dell’e-commerce, scopritele qui.

Unieuro: che occasioni per spendere poco, ecco i nuovi sconti

Il risparmio è decisamente importante da Unieuro, grazie ad una delle migliori campagne promozionali del momento, con la quale gli utenti hanno la possibilità di accedere a prodotti di livello assoluto, come il Samsung Galaxy S22, in vendita a 749 euro, passando anche per modelli sicuramente meno costosi.

Uno di questi è il recentissimo Galaxy S21, proposto nel periodo nella Enterprise Edition, il cui prezzo finale di vendita, solo da Unieuro, corrisponde esattamente a 599 euro.

Gli utenti che invece vorranno spendere ancora meno, non dovranno fare altro che acquistare uno tra Redmi Note 11S, Realme C31, Galaxy A13, Oppo A96 o anche il recente Oppo Reno8, tutti a meno di 500 euro, ed in vendita alle medesime condizioni.